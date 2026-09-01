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JOURNEE DU PATRIMOINE – Les amis du Musée et la bibliothèque local des amis du Musée Vesoul

samedi 19 septembre 2026 · local des amis du Musée · Vesoul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:50:00
Lieu
local des amis du Musée
Adresse
13 Rue Roger Salengro
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

JOURNEE DU PATRIMOINE – Les amis du Musée et la bibliothèque

local des amis du Musée 13 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:50:00
fin : 2026-09-20 18:50:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Samedi 19 & Dimanche 20 Septembre, découvrez l’exposition «Portrait de Jules Alder». Vernissage Vendredi 18 Septembre à 18h30.   .

local des amis du Musée 13 Rue Roger Salengro Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 

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English : JOURNEE DU PATRIMOINE – Les amis du Musée et la bibliothèque

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE – Les amis du Musée et la bibliothèque Vesoul a été mis à jour le 2026-09-05 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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