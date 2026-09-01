JOURNEE DU PATRIMOINE – Les amis du Musée et la bibliothèque local des amis du Musée Vesoul

samedi 19 septembre 2026 · local des amis du Musée · Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

JOURNEE DU PATRIMOINE – Les amis du Musée et la bibliothèque

local des amis du Musée 13 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:50:00

fin : 2026-09-20 18:50:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Samedi 19 & Dimanche 20 Septembre, découvrez l’exposition «Portrait de Jules Alder». Vernissage Vendredi 18 Septembre à 18h30. .

local des amis du Musée 13 Rue Roger Salengro Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82

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English : JOURNEE DU PATRIMOINE – Les amis du Musée et la bibliothèque

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE – Les amis du Musée et la bibliothèque Vesoul a été mis à jour le 2026-09-05 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL