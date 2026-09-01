Journée du Patrimoine Les murs des églises des pages d’histoire Saint-Benoît-des-Ombres
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Benoît-des-Ombres
Informations pratiques
Saint-Benoît-des-Ombres
Journée du Patrimoine Les murs des églises des pages d’histoire
Eglise Saint-Benoît-des-Ombres Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Robert Marie vous convie à un exposé s’appuyant sur le bâti de notre territoire pour revivre et découvrir l’histoire du Vièvre. .
Eglise Saint-Benoît-des-Ombres 27450 Eure Normandie +33 6 29 71 21 88
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English : Journée du Patrimoine Les murs des églises des pages d’histoire
L’événement Journée du Patrimoine Les murs des églises des pages d’histoire Saint-Benoît-des-Ombres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge