Informations pratiques

Saint-Benoît-des-Ombres

Journée du Patrimoine Les murs des églises des pages d’histoire

Eglise Saint-Benoît-des-Ombres Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Robert Marie vous convie à un exposé s’appuyant sur le bâti de notre territoire pour revivre et découvrir l’histoire du Vièvre. .

Eglise Saint-Benoît-des-Ombres 27450 Eure Normandie +33 6 29 71 21 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du Patrimoine Les murs des églises des pages d’histoire

L’événement Journée du Patrimoine Les murs des églises des pages d’histoire Saint-Benoît-des-Ombres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge