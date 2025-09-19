Journée du Patrimoine Levroux
Levroux Indre
Début : Samedi 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-21 21:30:00
2025-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, Levroux vous invite à trois jours de découvertes entre histoire, architecture, artisanat et festivités.
Le vendredi 19 septembre, une conférence à la Maison du Peuple présentera à 18h les résultats des récentes fouilles archéologiques menées à Levroux.
Le samedi 20 septembre, rendez-vous au Berger Couché à 11h pour une visite guidée des ruelles de la ville. Un atelier de céramique y sera également proposé de 10h à 17h. À 14h30, une visite exceptionnelle de la collégiale Saint-Sylvain permettra d’accéder à la crypte. La journée s’achèvera en beauté par un feu d’artifice à l’étang de Levroux, à 21h.
Programme complet https://www.levroux.fr/evenements/jep2025/ .
Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 88 20 tourisme@levroux.fr
