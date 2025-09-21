Journée du patrimoine « l’histoire de Maisod théâtralisé » Rue du Réservoir Maisod

Rue du Réservoir Au bout de la rue Maisod Jura

2025-09-21 14:00:00

L’histoire de Maisod de la période néholithique à 1477 le 21 septembre à partir de 14h00 au bout de la rue du réservoir.

25 bénévoles en costumes feront revivre l’histoire locale de 1372 à 1678 à travers 11 scènes originales.

Thèmes abordés la peste, la vie des serfs, la chasse aux sorcières, la guerre de Dix Ans, le passage de Saint François de Sales, jusqu’à l’annexion de la Franche-Comté par la France.

Durée environ 1h30 de déambulation guidée de scène en scène.

Buvette et crêpes. .

Rue du Réservoir Au bout de la rue Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté

