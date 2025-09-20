Journée du patrimoine, MAIRIE de SOUTERNON Souternon

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Après l’accueil du public, aura lieu une visite guidée de l ‘église, et de l’environnement du château . Pour les persones intéressées par la marche, elles seront guidées, et pourront voir les nombreuses croix laissées par nos ancêtres. A l’issu de la présentation, il sera possible de se rafraichir autour d’un verre, et d’échanger.

Un bulletin de don sera proposé lors de cette journée, afin de soutenir le projet de rénovation du Retable de l ‘église .

MAIRIE de SOUTERNON 31 PLACE DE LA MAIRIE 42260 SOUTERNON Souternon 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 65 03 47 Souternon est un petit village du roannais, son passé historique est encore très présent, l’église et le château en attestent. Ils se dressent fièrement au centre du village, qui lui est entouré de champs.Tout au long des nombreux sentiers les croix érigées par nos ancêtres veillent sur le village. Le stationnement est autorisés sur le parking du village et devant la salle des fêtes.

