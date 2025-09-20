JOURNÉE DU PATRIMOINE MATINÉE CITOYENNE Place Maurice Pontich Larra

Place Maurice Pontich Larra Haute-Garonne

2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, une matinée d’actions citoyennes est organisée le samedi 20 septembre (9h-12h) à la Mairie de Larra.

Cette activité portera sur la réhabilitation de l’escalier extérieur jouxtant la maison de l’Histoire ainsi que le prochain jardin d’Emmenot. Il s’agira de procéder au nettoyage et à la réimplantation de nouvelles briques foraines de façon à en reconstituer les marches.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, d’autant qu’un « after-work » sera proposé à l’issue du « chantier » !

Nous vous attendons en grand nombre !! .

Place Maurice Pontich MAIRIE Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 contact@larra.fr

English :

As part of Heritage Days, a morning of citizen action is organized on Saturday September 20 (9am-12pm) at the Mairie de Larra.

German :

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals wird am Samstag, den 20. September (9-12 Uhr) im Rathaus von Larra ein Vormittag mit Bürgeraktionen veranstaltet.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, sabato 20 settembre (ore 9-12) viene organizzata una mattinata di azione civica presso il Municipio di Larra.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, se organiza una mañana de acción cívica el sábado 20 de septiembre (9.00-12.00) en el Ayuntamiento de Larra.

