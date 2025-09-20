Journée du patrimoine Médis

Journée du patrimoine Médis samedi 20 septembre 2025.

Journée du patrimoine

Centre-bourg Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Journées Européennes du patrimoine à Médis.

.

Centre-bourg Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

English :

European Heritage Days at Médis.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes in Médis.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio a Médis.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en Médis.

L’événement Journée du patrimoine Médis a été mis à jour le 2025-08-27 par Royan Atlantique