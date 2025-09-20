Journée du Patrimoine Montée à la tour de l’église Ste Catherine Montaut

Journée du Patrimoine Montée à la tour de l’église Ste Catherine Montaut samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine Montée à la tour de l’église Ste Catherine

Au bourg Montaut Landes

Dans le cadre des JEP, la commune de Montaut organise des montées de la tour de l’église Ste Catherine de Montaut

Visites accompagnées à 9h, 09h45, 10h30, 11h15, 14h, 14h45,15h30

Venez profiter du magnifique point de vue sur les paysages de la Chalosse et de la forêt de Gascogne.

Au bourg Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 05 13

English : Journée du Patrimoine Montée à la tour de l’église Ste Catherine

The commune of Montaut is organizing guided tours of the tower of the church of St Catherine de Montaut as part of the YPP

Guided tours at 9 a.m., 9.45 a.m., 10.30 a.m., 11.15 a.m., 2 p.m., 2.45 p.m. and 3.30 p.m

Come and enjoy the magnificent view of the Chalosse and Gascony forest landscapes.

German : Journée du Patrimoine Montée à la tour de l’église Ste Catherine

Im Rahmen der JEP organisiert die Gemeinde Montaut Besteigungen des Turms der Kirche Ste Catherine de Montaut

Begleitete Besichtigungen um 9 Uhr, 09:45 Uhr, 10:30 Uhr, 11:15 Uhr, 14 Uhr, 14:45 Uhr,15:30 Uhr

Genießen Sie den herrlichen Ausblick auf die Landschaft von Chalosse und den Wald von Gascogne.

Italiano :

Il comune di Montaut organizza visite guidate alla torre della chiesa di Santa Caterina a Montaut nell’ambito del programma JEP

Visite guidate alle 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 14.00, 14.45, 15.30

Venite a godere della magnifica vista sui paesaggi di Chalosse e della foresta di Guascogna.

Espanol : Journée du Patrimoine Montée à la tour de l’église Ste Catherine

El municipio de Montaut organiza visitas guiadas a la torre de la iglesia de Santa Catalina de Montaut en el marco del programa PEC

Visitas guiadas a las 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 14.00, 14.45 y 15.30 h

Venga a disfrutar de las magníficas vistas sobre los paisajes de Chalosse y el bosque de Gascuña.

