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AGENDA · Mortroux

Journée du patrimoine Mortroux

dimanche 20 septembre 2026 · Mortroux

Journée du patrimoine Mortroux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
23220 Mortroux
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Mortroux

Journée du patrimoine

Mortroux Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Journée du patrimoine –> Deux visites guidées
Dimanche 20 septembre
Départs à 14h et 16h
Place des potiers
Gratuit

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
arcapm23@gmail.com – 05.19.08.10.46
05.55.80.62.14

–> Association pour le rayonnement de la culture et du patrimoine de Mortroux (ARCAPM)   .

Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 10 46  arcapm23@gmail.com

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English : Journée du patrimoine

L’événement Journée du patrimoine Mortroux a été mis à jour le 2026-09-11 par Portes de la Creuse en Marche