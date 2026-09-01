Informations pratiques

Mortroux

Journée du patrimoine

Mortroux Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journée du patrimoine –> Deux visites guidées

Dimanche 20 septembre

Départs à 14h et 16h

Place des potiers

Gratuit

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

arcapm23@gmail.com – 05.19.08.10.46

05.55.80.62.14

–> Association pour le rayonnement de la culture et du patrimoine de Mortroux (ARCAPM) .

Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 10 46 arcapm23@gmail.com

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English : Journée du patrimoine

L’événement Journée du patrimoine Mortroux a été mis à jour le 2026-09-11 par Portes de la Creuse en Marche