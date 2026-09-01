Journée du patrimoine Mortroux
dimanche 20 septembre 2026 · Mortroux
Informations pratiques
Mortroux
Journée du patrimoine
Mortroux Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journée du patrimoine –> Deux visites guidées
Dimanche 20 septembre
Départs à 14h et 16h
Place des potiers
Gratuit
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
arcapm23@gmail.com – 05.19.08.10.46
05.55.80.62.14
–> Association pour le rayonnement de la culture et du patrimoine de Mortroux (ARCAPM) .
Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 10 46 arcapm23@gmail.com
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English : Journée du patrimoine
L’événement Journée du patrimoine Mortroux a été mis à jour le 2026-09-11 par Portes de la Creuse en Marche