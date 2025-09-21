JOURNEE DU PATRIMOINE MUSEE BASE AERIENNE102 A TROUHANS Musée Trouhans
Musée 25 Rue du Château Trouhans Côte-d’Or
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE JOURNEE DU PATRIMOINE
OUVERTURE DU MUSEE DE LA BASE AERIENNE 102 25, rue du Chateau à TROUHANS (21170)
HORAIRE D’OUVERTURE 9H30/11H30 et 14H00/18H00
CE MUSEE RETRACE L’HISTOIRE DE LA BASE AERIENNE 102 DE SA CREATION EN 1914 JUSQU’A SA DISSOLUTION EN 2016
102 ANS D’HISTOIRE AERONAUTIQUE DU SPAD VII au MIRAGE 2000.
4 SALLES SUR 160M2 .
DUREE VISITE ENVIRON 40 MINUTES.
LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE NE POURRONT PAS ACCEDER A l’ETAGE
NOUVEAUTE L’ARTISTE PEINTRE Mme AURELIE BOMPY AYANT PARTICIPE A LA REALISITION DES FRESQUES SERA PRESENTE AVEC SES OEUVRES
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES DEVANT LE MUSEE. .
Musée 25 Rue du Château Trouhans 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 55 03 58 museeguynemer.trouhans@laposte.net
