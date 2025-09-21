JOURNEE DU PATRIMOINE MUSEE BASE AERIENNE102 A TROUHANS Musée Trouhans

JOURNEE DU PATRIMOINE MUSEE BASE AERIENNE102 A TROUHANS

Musée 25 Rue du Château Trouhans Côte-d’Or

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 09:30:00
2025-09-21

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE JOURNEE DU PATRIMOINE

OUVERTURE DU MUSEE DE LA BASE AERIENNE 102 25, rue du Chateau à TROUHANS (21170)

HORAIRE D’OUVERTURE 9H30/11H30 et 14H00/18H00

CE MUSEE RETRACE L’HISTOIRE DE LA BASE AERIENNE 102 DE SA CREATION EN 1914 JUSQU’A SA DISSOLUTION EN 2016

102 ANS D’HISTOIRE AERONAUTIQUE DU SPAD VII au MIRAGE 2000.

4 SALLES SUR 160M2 .

DUREE VISITE ENVIRON 40 MINUTES.

LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE NE POURRONT PAS ACCEDER A l’ETAGE

NOUVEAUTE L’ARTISTE PEINTRE Mme AURELIE BOMPY AYANT PARTICIPE A LA REALISITION DES FRESQUES SERA PRESENTE AVEC SES OEUVRES

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES DEVANT LE MUSEE.   .

Musée 25 Rue du Château Trouhans 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 55 03 58  museeguynemer.trouhans@laposte.net

