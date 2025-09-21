Journée du Patrimoine » Musée d’Antan, Eglise et sa Chapelle, Bourloire » Place de la Liberté bachy Bachy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Place de la Liberté bachy 13 Place de la Liberté bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0320796621 https://mairie-bachy.fr/ Parkings, Accès PMR, Toilettes publiques
Commune de BACHY