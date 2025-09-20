Journée du patrimoine musée d’art forain et de la musique mécanique Place Aristide Briand Conflans-en-Jarnisy

Journée du patrimoine musée d’art forain et de la musique mécanique Place Aristide Briand Conflans-en-Jarnisy samedi 20 septembre 2025.

Journée du patrimoine musée d’art forain et de la musique mécanique

Place Aristide Briand Musée d’art forain et de la musique mécanique Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez ou redécouvrez la collection du musée de l’art forain et de la musique mécanique des stands de fête foraine d’antan aux orgues de rue et de salon, en passant par les phonographes et les pianos mécaniques.Tout public

Place Aristide Briand Musée d’art forain et de la musique mécanique Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 06 46 museeartforain@gmail.com

English :

Discover or rediscover the Musée de l?art forain et de la musique mécanique?s collection: from the fairground stalls of yesteryear to street and salon organs, phonographs and player pianos.

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Sammlung des Museums für Jahrmarktskunst und mechanische Musik: von den Jahrmarktsbuden vergangener Zeiten über Straßen- und Salonorgeln bis hin zu Phonographen und mechanischen Klavieren.

Italiano :

Scoprite o riscoprite la collezione di arte da fiera e musica meccanica del museo: dalle bancarelle di un tempo agli organi da strada e da fiera, ai fonografi e ai pianoforti.

Espanol :

Descubra o redescubra la colección de arte ferial y música mecánica del museo: desde los puestos de feria de antaño hasta los órganos de calle y de feria, pasando por los fonógrafos y los pianos.

