Journée du Patrimoine Musée de la Tuilerie Musée de la Tuilerie Grignon

Journée du Patrimoine Musée de la Tuilerie

Musée de la Tuilerie 5 Chemin de la Tuilerie Grignon Côte-d’Or

Tarif : 3 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez découvrir le patrimoine industriel en visite guidée du musée toutes les heures de 14h à 18 h.

Démonstration de fabrication d’une tuile plate et d’une tomette en argile avec les presses des années 1950.

Visite exposition de tuiles et de produits en terre cuite de toute la France , FOUR HOFFMANN , four à flammes renversées » Four à émailler » (cheminée de 28 Mètres de 1880). Visite de la carrière d’argiles. .

Musée de la Tuilerie 5 Chemin de la Tuilerie Grignon 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 88 26

