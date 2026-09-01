Journée du Patrimoine : Musée insolite Salle polyvalente Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Gosse

Journée du Patrimoine : Musée insolite

Salle polyvalente Route du bourg Saint-Laurent-de-Gosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19 18:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée insolite – Et si les objets pouvaient parler ? Dans le cadre de la Journée du Patrimoine.

Objets d’hier ou d’aujourd’hui, encore utilisés ou devenus désuets : les objets du quotidien sont aussi les témoins d’une époque et d’une manière de vivre.

Pour cette animation originale, l’association « Lire Délivre » leur prête sa plume et imagine des textes qui donnent vie à ces objets et racontent, à leur manière, la mémoire de Saint-Laurent-de-Gosse.

Tout public – Durée : environ 45 min.

Inscription obligatoire au 05 59 56 61 61.

RDV à 17h30 à la salle polyvalente. .

Salle polyvalente Route du bourg Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 61 61

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English : Journée du Patrimoine : Musée insolite

L’événement Journée du Patrimoine : Musée insolite Saint-Laurent-de-Gosse a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Seignanx