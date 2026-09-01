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Journée du Patrimoine : Musée insolite Salle polyvalente Saint-Laurent-de-Gosse

samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Saint-Laurent-de-Gosse

Journée du Patrimoine : Musée insolite Salle polyvalente Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Route du bourg
Ville
40390 Saint-Laurent-de-Gosse
Département
Landes
Tarif

Saint-Laurent-de-Gosse

Journée du Patrimoine : Musée insolite

Salle polyvalente Route du bourg Saint-Laurent-de-Gosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19 18:15:00

Date(s) :
2026-09-19

Le musée insolite – Et si les objets pouvaient parler ? Dans le cadre de la Journée du Patrimoine.
Objets d’hier ou d’aujourd’hui, encore utilisés ou devenus désuets : les objets du quotidien sont aussi les témoins d’une époque et d’une manière de vivre.
Pour cette animation originale, l’association « Lire Délivre » leur prête sa plume et imagine des textes qui donnent vie à ces objets et racontent, à leur manière, la mémoire de Saint-Laurent-de-Gosse.
Tout public – Durée : environ 45 min.
Inscription obligatoire au 05 59 56 61 61.
RDV à 17h30 à la salle polyvalente.   .

Salle polyvalente Route du bourg Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 61 61 

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English : Journée du Patrimoine : Musée insolite

L’événement Journée du Patrimoine : Musée insolite Saint-Laurent-de-Gosse a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Seignanx

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