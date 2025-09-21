Journée du patrimoine Musique et poésie aux Jardins de la Peignie La Peignie Ménéac

La Peignie Jardin de la Peignie Ménéac Morbihan

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Les Jardins de la Peignie vous invitent pour une Journée du Patrimoine festive et poétique

– 11 h spectacle « à fleur de peau » lecture de poésies par Béatrice Le Chartier (participation 5€)

– 16 h spectacle « Eve et les autres » par Claudia Roux au chant et Michel Devillers au saxophone (participation libre). Venez nombreux ! .

La Peignie Jardin de la Peignie Ménéac 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 36 12

