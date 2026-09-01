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Journée du Patrimoine: Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés) Trégunc

samedi 19 septembre 2026 · Trégunc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Kerouel
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère
Tarif

Trégunc

Journée du Patrimoine: Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés)

Kerouel Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

15h-18h
Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés)
A Kerouël ( fléchage sur place)
Avec Maurice Tanguy de l’association Les Amis du patrimoine   .

Kerouel Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Journée du Patrimoine: Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés) Trégunc a été mis à jour le 2026-09-10 par OTC CCA

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