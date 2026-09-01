Journée du Patrimoine: Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés) Trégunc
samedi 19 septembre 2026 · Trégunc
Informations pratiques
Trégunc
Journée du Patrimoine: Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés)
Kerouel Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
15h-18h
Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés)
A Kerouël ( fléchage sur place)
Avec Maurice Tanguy de l’association Les Amis du patrimoine .
Kerouel Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Journée du Patrimoine: Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés) Trégunc a été mis à jour le 2026-09-10 par OTC CCA
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