Informations pratiques

Trégunc

Journée du Patrimoine: Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés)

Kerouel Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

15h-18h

Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés)

A Kerouël ( fléchage sur place)

Avec Maurice Tanguy de l’association Les Amis du patrimoine .

Kerouel Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Journée du Patrimoine: Petite histoire de la roche tremblante : la Men Dogan (ou pierre des maris trompés) Trégunc a été mis à jour le 2026-09-10 par OTC CCA