Journée du patrimoine Pièce de théâtre: « LE LAVOIR » Camors

Journée du patrimoine Pièce de théâtre: « LE LAVOIR » Camors lundi 22 septembre 2025.

Journée du patrimoine Pièce de théâtre: « LE LAVOIR »

Lavoir du Petit Bois (près de l’étang) Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 15:00:00

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-22

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Pièce de théâtre: « LE LAVOIR » d’après l’œuvre de Dominique DURVIN et Hélène PREVOST

La pièce de théâtre Le lavoir est interprétée par le collectif L’Empreinte.

Elle est mise en scène par Caroline BONIS, jouée par 3 comédiennes professionnelles Caroline BONIS, Gilberte, célibataire, sans profession bien définie, Audrey DAVID, Rosine, célibataire, ancienne nourrice à Paris, ouvrière modiste, Claire PERON, Henriette, célibataire, ouvrière en textile, militante syndicaliste et la participation de comédiens amateurs de la troupe LES UNS PERTINENTS

Spectacle tout public

L’HISTOIRE: Le 02 août 1914, des femmes se pressent au lavoir pour une journée qu’elles voudraient ordinaire. Dans une urgence électrique, animale, elles empoignent le linge, le battoir et la brosse. Les corps travaillent dur, il fait une chaleur étouffante. La parole et les corps se libèrent. Entre rires et larmes, leurs vraies histoires jaillissent. L’ombre de la guerre grandit, les enveloppe peu à peu. .

Lavoir du Petit Bois (près de l’étang) Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 22 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée du patrimoine Pièce de théâtre: « LE LAVOIR » Camors a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon