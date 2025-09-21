Journée du Patrimoine Pimbo

Journée du Patrimoine Pimbo dimanche 21 septembre 2025.

Journée du Patrimoine

Au Bourg, lavoir, pente de Barrenne Pimbo Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

10h00 Vendange Manuelle

11h00 Visite guidée du Collégiale

11h30 Pressage du Bourret

12h00 Inauguration Lavoir, vin d’honneur

14h30 Tonte de moutons

15h30 Espérouquère

16h30 Démonstration de chiens de troupeaux

10h00 Vendange Manuelle

11h00 Visite guidée du Collégiale

11h30 Pressage du Bourret

12h00 Inauguration Lavoir, vin d’honneur

14h30 Tonte de moutons

15h30 Espérouquère

16h30 Démonstration de chiens de troupeaux .

Au Bourg, lavoir, pente de Barrenne Pimbo 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 49 18

English : Journée du Patrimoine

10:00 a.m. Manual harvest

11:00 Guided tour of the Collegiate Church

11:30 Bourret pressing

12:00 Lavoir inauguration, wine reception

2:30 Sheep shearing

15h30 Espérouquère

16:30 Herding dog demonstration

German : Journée du Patrimoine

10.00 Uhr Manuelle Weinlese

11.00 Uhr Führung durch die Stiftskirche

11.30 Uhr Pressen des Bourret

12.00 Uhr Einweihung des Waschhauses, Ehrenwein

14.30 Uhr Scheren von Schafen

15.30 Uhr Espérouquère

16.30 Uhr Vorführung von Herdenhunden

Italiano :

10.00 Vendemmia manuale

11.00 Visita guidata della Collegiata

11.30 Pigiatura del Bourret

12.00 Inaugurazione del lavatoio, ricevimento dei vini

14.30 Tosatura delle pecore

15.30 Espérouquère

16.30 Dimostrazione di cani da pastore

Espanol : Journée du Patrimoine

10.00 Vendimia manual

11.00 Visita guiada de la Colegiata

11.30 Prensado del Bourret

12.00 Inauguración del lavadero, recepción de vino

14.30 Esquila de ovejas

15.30 Espérouquère

16.30 Demostración de perros pastores

L’événement Journée du Patrimoine Pimbo a été mis à jour le 2025-09-15 par Landes Chalosse