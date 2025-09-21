Journée du Patrimoine Pimbo
Journée du Patrimoine Pimbo dimanche 21 septembre 2025.
Journée du Patrimoine
Au Bourg, lavoir, pente de Barrenne Pimbo Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
10h00 Vendange Manuelle
11h00 Visite guidée du Collégiale
11h30 Pressage du Bourret
12h00 Inauguration Lavoir, vin d’honneur
14h30 Tonte de moutons
15h30 Espérouquère
16h30 Démonstration de chiens de troupeaux
Au Bourg, lavoir, pente de Barrenne Pimbo 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 49 18
English : Journée du Patrimoine
10:00 a.m. Manual harvest
11:00 Guided tour of the Collegiate Church
11:30 Bourret pressing
12:00 Lavoir inauguration, wine reception
2:30 Sheep shearing
15h30 Espérouquère
16:30 Herding dog demonstration
German : Journée du Patrimoine
10.00 Uhr Manuelle Weinlese
11.00 Uhr Führung durch die Stiftskirche
11.30 Uhr Pressen des Bourret
12.00 Uhr Einweihung des Waschhauses, Ehrenwein
14.30 Uhr Scheren von Schafen
15.30 Uhr Espérouquère
16.30 Uhr Vorführung von Herdenhunden
Italiano :
10.00 Vendemmia manuale
11.00 Visita guidata della Collegiata
11.30 Pigiatura del Bourret
12.00 Inaugurazione del lavatoio, ricevimento dei vini
14.30 Tosatura delle pecore
15.30 Espérouquère
16.30 Dimostrazione di cani da pastore
Espanol : Journée du Patrimoine
10.00 Vendimia manual
11.00 Visita guiada de la Colegiata
11.30 Prensado del Bourret
12.00 Inauguración del lavadero, recepción de vino
14.30 Esquila de ovejas
15.30 Espérouquère
16.30 Demostración de perros pastores
L’événement Journée du Patrimoine Pimbo a été mis à jour le 2025-09-15 par Landes Chalosse