Journée du Patrimoine Pimbo
dimanche 20 septembre 2026 · Pimbo
Informations pratiques
Pimbo
Journée du Patrimoine
Au Bourg, lavoir, pente de Barène Pimbo Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Pimbo fête son patrimoine ! Vendanges, animaux, vieux tracteurs, démonstrations, vin d’honneur et spectacle musical rythment cette journée conviviale.
Dimanche 20 septembre, à partir de 10h00, Pimbo célèbre son patrimoine et ses traditions rurales dans une ambiance conviviale !
Au domaine des Pentes de Barène, à côté de l’église, participez aux vendanges à la main. Découvrez également une exposition d’animaux de fermes pimbolaises et de races locales, ainsi que de tracteurs et matériel agricole ancien.
À 12h00, la municipalité vous offre le vin d’honneur, suivi de démonstrations de pressage du raisin, tonte de moutons et chien de troupeau.
À 18h00, la collégiale accueille la comédie musicale « Au petit bonheur de France », par la troupe Music’All (participation libre).
Pour les gourmands : à partir de 9h, casse-croûte et menu spécial daube de bœuf au Pimbo Gourmand (sur réservation) et douceurs chez Roxette de 9h à 21h. .
Au Bourg, lavoir, pente de Barène Pimbo 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 34 74
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English : Journée du Patrimoine
Pimbo celebrates its heritage! Grape harvests, animals, old tractors, demonstrations, a reception, and a musical performance set the tone for this friendly day.
L’événement Journée du Patrimoine Pimbo a été mis à jour le 2026-09-11 par Landes Chalosse
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