Informations pratiques

Pimbo

Journée du Patrimoine

Au Bourg, lavoir, pente de Barène Pimbo Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pimbo fête son patrimoine ! Vendanges, animaux, vieux tracteurs, démonstrations, vin d’honneur et spectacle musical rythment cette journée conviviale.

Dimanche 20 septembre, à partir de 10h00, Pimbo célèbre son patrimoine et ses traditions rurales dans une ambiance conviviale !

Au domaine des Pentes de Barène, à côté de l’église, participez aux vendanges à la main. Découvrez également une exposition d’animaux de fermes pimbolaises et de races locales, ainsi que de tracteurs et matériel agricole ancien.

À 12h00, la municipalité vous offre le vin d’honneur, suivi de démonstrations de pressage du raisin, tonte de moutons et chien de troupeau.

À 18h00, la collégiale accueille la comédie musicale « Au petit bonheur de France », par la troupe Music’All (participation libre).

Pour les gourmands : à partir de 9h, casse-croûte et menu spécial daube de bœuf au Pimbo Gourmand (sur réservation) et douceurs chez Roxette de 9h à 21h. .

Au Bourg, lavoir, pente de Barène Pimbo 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 34 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du Patrimoine

Pimbo celebrates its heritage! Grape harvests, animals, old tractors, demonstrations, a reception, and a musical performance set the tone for this friendly day.

L’événement Journée du Patrimoine Pimbo a été mis à jour le 2026-09-11 par Landes Chalosse