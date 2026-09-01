Journée du patrimoine : Portes ouvertes à la mosquée Süleyman Gazi Thann
samedi 19 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Journée du patrimoine : Portes ouvertes à la mosquée Süleyman Gazi
5 rue de la Thur Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une porte ouverte à la mosquée Süleyman Gazi pour découvrir ses espaces, son architecture et ses traditions dans un esprit de partage.
La mosquée Süleyman Gazi vous accueille pour une visite ouverte à tous. Une belle occasion de découvrir l’architecture du lieu, son fonctionnement quotidien et les valeurs spirituelles qui y sont partagées. .
5 rue de la Thur Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 26 78 15
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English :
An open house at the Süleyman Gazi mosque to discover its spaces, architecture and traditions in a spirit of sharing.
L’événement Journée du patrimoine : Portes ouvertes à la mosquée Süleyman Gazi Thann a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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