Journée du patrimoine: Portes ouvertes toute la journée aux Studios de musiques actuelles Brive-la-Gaillarde

7 Rue Jean Cassan Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Démonstrations de danse et répétitions musicales.

10h-12h Urban Symphony (danse urbaine) et Zed Christ (rappeur briviste).

14h-16h Rup’ Runners (pop rock) et la compagnie Parfums d’Orient (danse orientale). .

7 Rue Jean Cassan Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 47 02

