Journée du patrimoine: Portes ouvertes toute la journée aux Studios de musiques actuelles Brive-la-Gaillarde

Journée du patrimoine: Portes ouvertes toute la journée aux Studios de musiques actuelles
7 Rue Jean Cassan Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Démonstrations de danse et répétitions musicales.
10h-12h Urban Symphony (danse urbaine) et Zed Christ (rappeur briviste).
14h-16h Rup’ Runners (pop rock) et la compagnie Parfums d’Orient (danse orientale). .
7 Rue Jean Cassan Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 47 02
