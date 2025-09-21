Journée du patrimoine Pouldreuzic
Journée du patrimoine Pouldreuzic dimanche 21 septembre 2025.
Journée du patrimoine
route de la chapelle de Penhors Pouldreuzic Finistère
Exposition d’artistes locaux et présentation d’objets et vêtements liturgiques à la chapelle ND de Penhors. Une buvette et un stand des amis de la chapelle seront également présents. .
route de la chapelle de Penhors Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 7 81 03 35 78
