Journée du patrimoine Pouldreuzic

Journée du patrimoine Pouldreuzic dimanche 21 septembre 2025.

Journée du patrimoine

route de la chapelle de Penhors Pouldreuzic Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Exposition d’artistes locaux et présentation d’objets et vêtements liturgiques à la chapelle ND de Penhors. Une buvette et un stand des amis de la chapelle seront également présents. .

route de la chapelle de Penhors Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 7 81 03 35 78

