Journée du patrimoine programme 2025 Le Monastier-sur-Gazeille

secteur Mézenc Loire Meygal Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Journées du patrimoine 2025

Samedi 20 & Dimanche 21 Septembre

(Re) Découvrez le patrimoine près de chez vous (musées, maisons thématiques, châteaux), gratuit ou à tarif réduit tout le week-end.

secteur Mézenc Loire Meygal Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Heritage Days 2025

Saturday 20th & Sunday 21st September

(Re) Discover heritage near you (museums, themed houses, castles), free or at reduced rates all weekend.

German :

Tage des Kulturerbes 2025

Samstag, 20. & Sonntag, 21. September

(Wieder-)Entdecken Sie das Kulturerbe in Ihrer Nähe (Museen, Themenhäuser, Schlösser), das ganze Wochenende über kostenlos oder zu ermäßigten Preisen.

Italiano :

Giornate del Patrimonio 2025

Sabato 20 e domenica 21 settembre

(Re) Scoprite il patrimonio vicino a voi (musei, case a tema, castelli), gratuitamente o a tariffa ridotta per tutto il weekend.

Espanol :

Jornadas del Patrimonio 2025

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre

(Re) Descubra el patrimonio más cercano (museos, casas temáticas, castillos), gratis o a precio reducido durante todo el fin de semana.

