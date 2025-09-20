Journée du patrimoine programme 2025 Le Monastier-sur-Gazeille
Journée du patrimoine programme 2025 Le Monastier-sur-Gazeille samedi 20 septembre 2025.
Journée du patrimoine programme 2025
secteur Mézenc Loire Meygal Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Journées du patrimoine 2025
Samedi 20 & Dimanche 21 Septembre
(Re) Découvrez le patrimoine près de chez vous (musées, maisons thématiques, châteaux), gratuit ou à tarif réduit tout le week-end.
.
secteur Mézenc Loire Meygal Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
English :
Heritage Days 2025
Saturday 20th & Sunday 21st September
(Re) Discover heritage near you (museums, themed houses, castles), free or at reduced rates all weekend.
German :
Tage des Kulturerbes 2025
Samstag, 20. & Sonntag, 21. September
(Wieder-)Entdecken Sie das Kulturerbe in Ihrer Nähe (Museen, Themenhäuser, Schlösser), das ganze Wochenende über kostenlos oder zu ermäßigten Preisen.
Italiano :
Giornate del Patrimonio 2025
Sabato 20 e domenica 21 settembre
(Re) Scoprite il patrimonio vicino a voi (musei, case a tema, castelli), gratuitamente o a tariffa ridotta per tutto il weekend.
Espanol :
Jornadas del Patrimonio 2025
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre
(Re) Descubra el patrimonio más cercano (museos, casas temáticas, castillos), gratis o a precio reducido durante todo el fin de semana.
L’événement Journée du patrimoine programme 2025 Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal