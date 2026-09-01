Journée du patrimoine Place de l’église Rahon
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'église · Rahon
Informations pratiques
Rahon
Journée du patrimoine
Place de l’église Eglise et salles polyvalentes Rahon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée de l’église Notre Dame de l’Assomption par Monsieur Sylvain Picaud, directeur de recherche au CNRS et passionné d’histoire, à 10h30 et 14h30.
Expositions diverses sur les artistes de Rahon (peintres, écrivains, musiciens) de 10h00 à 18h00. .
Place de l’église Eglise et salles polyvalentes Rahon 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté fr.rahon39@gmail.com
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English : Journée du patrimoine
L’événement Journée du patrimoine Rahon a été mis à jour le 2026-05-27 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE