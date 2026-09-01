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Journée du patrimoine Place de l’église Rahon

dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'église · Rahon

Journée du patrimoine Place de l’église Rahon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Eglise et salles polyvalentes
Ville
39120 Rahon
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Rahon

Journée du patrimoine

Place de l’église Eglise et salles polyvalentes Rahon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite commentée de l’église Notre Dame de l’Assomption par Monsieur Sylvain Picaud, directeur de recherche au CNRS et passionné d’histoire, à 10h30 et 14h30.
Expositions diverses sur les artistes de Rahon (peintres, écrivains, musiciens) de 10h00 à 18h00.   .

Place de l’église Eglise et salles polyvalentes Rahon 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté   fr.rahon39@gmail.com

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English : Journée du patrimoine

L’événement Journée du patrimoine Rahon a été mis à jour le 2026-05-27 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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