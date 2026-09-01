Informations pratiques

Elne

JOURNEE DU PATRIMOINE – REPRÉSENTATION THÉATRALE « LES FOURBERIES DU CANIGOU »

Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

« Le Cartel de Guillot ou le combat ridicule » par la compagnie Les Fourberies du Canigou, nous plonge dans une comédie pétillante du XVIIᵉ siècle. Entre honneur bafoué, menaces de duel, fanfaronnade et peur de se battre, cette pièce de 1660 mêle amours, quiproquos et ridicule dans une histoire vive, drôle et malicieuse.

Spectacle gratuit.

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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39

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English :

« Le Cartel de Guillot, or The Ridiculous Duel, » performed by the theater company Les Fourberies du Canigou, plunges us into a sparkling 17th-century comedy. Between trampled honor, threats of duels, bragging, and a fear of fighting, this 1660 play blends romance, misunderstandings, and the absurd into a lively, funny, and mischievous story.

Free performance.

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE – REPRÉSENTATION THÉATRALE « LES FOURBERIES DU CANIGOU » Elne a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE