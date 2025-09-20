Journée du Patrimoine Saint-Michel-l’Observatoire

Journée du Patrimoine Saint-Michel-l’Observatoire samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine

Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Plusieurs visites guidées, libres et gratuites

Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 18 62 48 amis.de.sml@gmail.com

English :

Several tours: guided, self-guided and free

German :

Mehrere Besichtigungen: geführte, freie und kostenlose Besichtigungen

Italiano :

Diverse visite: guidate, autoguidate e gratuite

Espanol :

Varias visitas: guiadas, autoguiadas y gratuitas

