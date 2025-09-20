Journée du Patrimoine Saint-Michel-l’Observatoire
Journée du Patrimoine Saint-Michel-l’Observatoire samedi 20 septembre 2025.
Journée du Patrimoine
Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
Plusieurs visites guidées, libres et gratuites
Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 18 62 48 amis.de.sml@gmail.com
English :
Several tours: guided, self-guided and free
German :
Mehrere Besichtigungen: geführte, freie und kostenlose Besichtigungen
Italiano :
Diverse visite: guidate, autoguidate e gratuite
Espanol :
Varias visitas: guiadas, autoguiadas y gratuitas
