Journée du patrimoine Place du chateux Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Journée du patrimoine Châteux des seigneurs de Saint-Pée

Place du chateux Allée du Château Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Culture et Patrimoine Senpere organise une animation découverte du Château, place 1609.

Au programme

– Visite commentée et découverte du Château ;

– Exposition de photos sur l’histoire du Château ;

– Animation d’art martiaux du Moyen-Âge de 12h à 18h

L’association Sturmbrecher interviendra dans les jardins du Château démonstrations de combats en armure avec coups portés, présentations d’armes médiévales et ateliers immersifs permettant de mieux comprendre l’évolution de l’armement et la réalité des techniques de combat. .

Place du chateux Allée du Château Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 04 38 cetp.senpere.bureau@gmail.com

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English : Journée du patrimoine Châteux des seigneurs de Saint-Pée

L’événement Journée du patrimoine Châteux des seigneurs de Saint-Pée Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque