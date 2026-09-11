Journée du patrimoine Place du chateux Saint-Pée-sur-Nivelle
samedi 19 septembre 2026 · Place du chateux · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Journée du patrimoine Châteux des seigneurs de Saint-Pée
Place du chateux Allée du Château Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Culture et Patrimoine Senpere organise une animation découverte du Château, place 1609.
Au programme
– Visite commentée et découverte du Château ;
– Exposition de photos sur l’histoire du Château ;
– Animation d’art martiaux du Moyen-Âge de 12h à 18h
L’association Sturmbrecher interviendra dans les jardins du Château démonstrations de combats en armure avec coups portés, présentations d’armes médiévales et ateliers immersifs permettant de mieux comprendre l’évolution de l’armement et la réalité des techniques de combat. .
Place du chateux Allée du Château Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 04 38 cetp.senpere.bureau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée du patrimoine Châteux des seigneurs de Saint-Pée
L’événement Journée du patrimoine Châteux des seigneurs de Saint-Pée Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 11 septembre 2026
- Marché traditionnel Saint-Pée-sur-Nivelle 12 septembre 2026
- Danse bOta Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle 13 septembre 2026
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 17 septembre 2026
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 18 septembre 2026