Informations pratiques

Salles-de-Villefagnan

Journée du Patrimoine Salles-de-Villefagnan

1 rue de l’église Salles-de-Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

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1 rue de l’église Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 62 52 85

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English :

L’événement Journée du Patrimoine Salles-de-Villefagnan Salles-de-Villefagnan a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente