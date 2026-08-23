AGENDA · Salles-de-Villefagnan
Journée du Patrimoine Salles-de-Villefagnan Salles-de-Villefagnan
samedi 19 septembre 2026 · Salles-de-Villefagnan
Informations pratiques
Salles-de-Villefagnan
Journée du Patrimoine Salles-de-Villefagnan
1 rue de l’église Salles-de-Villefagnan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
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1 rue de l’église Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 62 52 85
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English :
L’événement Journée du Patrimoine Salles-de-Villefagnan Salles-de-Villefagnan a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente