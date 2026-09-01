Informations pratiques

Châtillon-Coligny

Journée du Patrimoine « Sido : les hommes de sa vie »

20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journée du Patrimoine « Sido : les hommes de sa vie »

Journée du Patrimoine « Sido : les hommes de sa vie » au 20 Rue de l’Eglise à 17h. .

20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 59 35 52 jacquesnottin@gmail.com

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English :

Heritage Day: « Sido: The Men in Her Life »

L’événement Journée du Patrimoine « Sido : les hommes de sa vie » Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GATINAIS SUD