Journée du Patrimoine « Sido : les hommes de sa vie » Châtillon-Coligny
samedi 19 septembre 2026 · Châtillon-Coligny
Informations pratiques
Châtillon-Coligny
Journée du Patrimoine « Sido : les hommes de sa vie »
20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Journée du Patrimoine « Sido : les hommes de sa vie »
Journée du Patrimoine « Sido : les hommes de sa vie » au 20 Rue de l’Eglise à 17h. .
20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 59 35 52 jacquesnottin@gmail.com
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English :
Heritage Day: « Sido: The Men in Her Life »
L’événement Journée du Patrimoine « Sido : les hommes de sa vie » Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GATINAIS SUD
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