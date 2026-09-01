Journée du patrimoine : Spectacle de théâtre Route du Bourg Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Gosse

Journée du patrimoine : Spectacle de théâtre

Route du Bourg Mur à Gauche Saint-Laurent-de-Gosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

« Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes » de Sylvain Levey interprété par la Cie Hecho en Casa.

En écho au thème « Patrimoine en danger », ce spectacle rappelle que les conflits, les dictatures et l’exil menacent aussi un patrimoine invisible : les langues, les récits, les traditions et les savoir-faire que l’on emporte avec soi. Entre déracinement et ruralité, il raconte comment une famille se reconstruit au fil des saisons et des petits métiers, faisant de la transmission un véritable héritage à préserver.

Gratuit pour tous, sur inscription obligatoire au 05 59 56 61 61.

À partir de 8 ans – Durée : 1h15mn.

RDV à 20h au bourg. .

Route du Bourg Mur à Gauche Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 61 61

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English : Journée du patrimoine : Spectacle de théâtre

L’événement Journée du patrimoine : Spectacle de théâtre Saint-Laurent-de-Gosse a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Seignanx