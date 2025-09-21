Journée du Patrimoine Spectacle « Dérailler de la terre comme au ciel dans le sillage de Carlos REGAZZONI » par la Cie Théâtre enVie Musée Baron Martin Gray

Journée du Patrimoine Spectacle « Dérailler de la terre comme au ciel dans le sillage de Carlos REGAZZONI » par la Cie Théâtre enVie Musée Baron Martin Gray dimanche 21 septembre 2025.

Journée du Patrimoine Spectacle « Dérailler de la terre comme au ciel dans le sillage de Carlos REGAZZONI » par la Cie Théâtre enVie

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Des ailes de l’aéropostale de Saint-Exupéry à l’intimité des ruelles de Le Sidaner, du bruit des marteaux et des machines de Regazzoni au silence des jardins d’Henri Martin, de l’armure des conquérantes à cheval à la douceur des robes fleuries, des parterres de roses à un fabuleux bestiair… à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les comédiens, musiciens, danseurs de Théâtre EnVie proposent une balade surprises dans les expositions temporaires du parc et du Musée Baron Martin. .

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10

English : Journée du Patrimoine Spectacle « Dérailler de la terre comme au ciel dans le sillage de Carlos REGAZZONI » par la Cie Théâtre enVie

German : Journée du Patrimoine Spectacle « Dérailler de la terre comme au ciel dans le sillage de Carlos REGAZZONI » par la Cie Théâtre enVie

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée du Patrimoine Spectacle « Dérailler de la terre comme au ciel dans le sillage de Carlos REGAZZONI » par la Cie Théâtre enVie Gray a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY