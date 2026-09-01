Informations pratiques

Hastingues

Journée du patrimoine : Spectacle historique

Place du général de Monsabert Hastingues Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Cette année, le traditionnel spectacle historique vous propose un voyage depuis la Renaissance jusqu’au début du XXᵉ siècle. Danses et intermèdes musicaux ponctueront la soirée, avec la chorale Bizi Kantus et les Hacoustrings. À 20h45 : Repas convivial à la salle polyvalente.

Cette année, la petite histoire de Hastingues croisera la Grande Histoire, au temps des règnes de Charles IX, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Du passage de Catherine de Médicis, accompagnée du jeune roi Charles IX, à l’installation d’un temple protestant en 1600, plusieurs épisodes marquants seront évoqués : le massacre de la Saint-Barthélemy, la promulgation de l’édit de Nantes, les troubles religieux et l’incendie de la tour sud-ouest.Le spectacle abordera également, sur un ton plus léger, la poule au pot, l’arrivée controversée du chocolat, les progrès de la chirurgie et la rivalité entre barbiers et chirurgiens, ainsi que l’anoblissement mouvementé de la famille Destrac. La représentation sera suivie d’un repas à la salle polyvalente organisé par « Le Foyer des Jeunes de Hastingues » et « Les Amis du Carcoilh » – Adulte 14€ / Enfant 8€ .

Place du général de Monsabert Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 68 66

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English : Journée du patrimoine : Spectacle historique

This year, the traditional historical show takes you on a journey from the Renaissance to the early 20th century. Dances and musical interludes punctuate the evening, with the Bizi Kantus choir and the Hacoustrings. 8:45pm: Dinner at the Salle Polyvalente.

L’événement Journée du patrimoine : Spectacle historique Hastingues a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans