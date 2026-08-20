Journée du patrimoine St-Pierre-Aigle, Eglise de Saint-Pierre-Aigle 02600, Saint-Pierre-Aigle

Informations pratiques

Journée du patrimoine St-Pierre-Aigle Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Eglise de Saint-Pierre-Aigle 02600 Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’église de Saint-Pierre-Aigle ouvre ses portes. Exposition de documents d’archive de la mairie : plans de construction de l’église, registre de l’ancienne école, livres anciens, photographies et cartes anciennes du village

Eglise de Saint-Pierre-Aigle 02600 saint pierre aigle 02600 rue du bon conseil Saint-Pierre-Aigle 02600 Aisne Hauts-de-France

L’église de Saint-Pierre-Aigle ouvre ses portes. Exposition de documents d’archive de la mairie : plans de construction de l’église, registre de l’ancienne école, livres anciens, photographies et du…

©