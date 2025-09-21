Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti Hendaye

Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti Hendaye dimanche 21 septembre 2025.

Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Les Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays Basque vous propose une déambulation sur les pas de Pierre Loti qui nous conduira en divers lieux emblématiques du (long) séjour de Pierre Loti à Hendaye.

le circuit se compose de 5 étapes, avec des lectures et animations à chaque étape. Le circuit ne présente pas de difficultés particulières toutefois des chaussures fermées et confortables sont recommandées.

En fonction de la météo, prévoir imperméable ou chapeau et bouteille d’eau…

Réservation obligatoire. .

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 88 78 66 asso.aplh@gmail.com

English : Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti

German : Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti

Italiano :

Espanol : Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti

L’événement Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti Hendaye a été mis à jour le 2025-08-19 par Hendaye Tourisme & Commerce