Journée du Patrimoine Vallon-sur-Gée samedi 20 septembre 2025.

Château de la Grange Moreau Vallon-sur-Gée Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Les jardins seront ouverts lors des journées du patrimoine, les visiteurs prendront soins des installations et se déplaceront sous leur propre responsabilité.

Thés, café, gâteaux et autres boissons seront en vente sur place. Les bénéfices serviront à l’entretien des lieux .

Château de la Grange Moreau Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 59 46 24 contact@chateau-grange-moreau.com

