Journée du Patrimoine Vallon-sur-Gée
Journée du Patrimoine Vallon-sur-Gée samedi 20 septembre 2025.
Journée du Patrimoine
Château de la Grange Moreau Vallon-sur-Gée Sarthe
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-20
Journée du Patrimoine
Les jardins seront ouverts lors des journées du patrimoine, les visiteurs prendront soins des installations et se déplaceront sous leur propre responsabilité.
Thés, café, gâteaux et autres boissons seront en vente sur place. Les bénéfices serviront à l’entretien des lieux .
Château de la Grange Moreau Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 59 46 24 contact@chateau-grange-moreau.com
English :
Heritage Day
German :
Tag des Kulturerbes
Italiano :
Giornata del patrimonio
Espanol :
Día del Patrimonio
