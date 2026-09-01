Informations pratiques

Bricqueville-sur-Mer

Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme Balade nature dans le Havre de la Vanlée

Dernier parking du Bout du Monde Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine avec pour thématique 2026 patrimoine en péril , l’Office de Tourisme vous propose une visite du Havre de la Vanlée.

Le Havre de la Vanlée est un site naturel unique de la Destination. Accompagné de votre guide, vous partirez à la découverte de son environnement et de la richesse et la fragilité de son écosystème. Vous en apprendrez également davantage sur la place de l’Homme au sein de ce lieu sauvage, et l’influence des activités humaines sur l’évolution naturelle du site.

Durée 2h.

Visite limitée à 20 participants et à de bonnes conditions météorologiques.

Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Lieu de rendez-vous pour le départ parking le plus proche du Bout du Monde .

Règlement obligatoire dans l’un de nos Bureaux d’Informations Touristiques ou par téléphone .

Dernier parking du Bout du Monde Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03

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English : Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme Balade nature dans le Havre de la Vanlée

L’événement Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme Balade nature dans le Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Granville Terre et Mer