Journée du patrimoine | Visite commentée du Mur de l’Atlantique Plage Ondres Océan Ondres
dimanche 20 septembre 2026 · Plage Ondres Océan · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Journée du patrimoine | Visite commentée du Mur de l’Atlantique
Plage Ondres Océan 196 Promenade de l’Océan Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville d’Ondres vous invite à découvrir les vestiges d’une ancienne position du Mur de l’Atlantique lors d’une visite commentée consacrée à l’histoire, à l’architecture et à l’organisation de ce vaste système de défense côtière construit pendant la Seconde Guerre mondiale.
Au fil du parcours, vous apprendrez à reconnaître les différents types de bunkers encore visibles, à comprendre leur fonction au sein du dispositif défensif allemand et à décrypter les nombreux détails architecturaux qui témoignent de leur utilisation.
Programme :
– De 15 h à 17 h 30 : découverte des vestiges sur le front de mer
– De 17 h 30 à 18 h 30 : au Camp des Pins pour redécouvrir les vestiges de l’ancien camp allemand
Il est recommandé de prévoir des chaussures adaptées à la marche. Gratuit. .
Plage Ondres Océan 196 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine atlantikwallexplorers@gmail.com
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English : Journée du patrimoine | Visite commentée du Mur de l’Atlantique
L’événement Journée du patrimoine | Visite commentée du Mur de l’Atlantique Ondres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx
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