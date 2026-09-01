Journée du patrimoine | Visite commentée du Mur de l’Atlantique Plage Ondres Océan Ondres

Informations pratiques

Ondres

Journée du patrimoine | Visite commentée du Mur de l’Atlantique

Plage Ondres Océan 196 Promenade de l’Océan Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville d’Ondres vous invite à découvrir les vestiges d’une ancienne position du Mur de l’Atlantique lors d’une visite commentée consacrée à l’histoire, à l’architecture et à l’organisation de ce vaste système de défense côtière construit pendant la Seconde Guerre mondiale.

Au fil du parcours, vous apprendrez à reconnaître les différents types de bunkers encore visibles, à comprendre leur fonction au sein du dispositif défensif allemand et à décrypter les nombreux détails architecturaux qui témoignent de leur utilisation.

Programme :

– De 15 h à 17 h 30 : découverte des vestiges sur le front de mer

– De 17 h 30 à 18 h 30 : au Camp des Pins pour redécouvrir les vestiges de l’ancien camp allemand

Il est recommandé de prévoir des chaussures adaptées à la marche. Gratuit. .

Plage Ondres Océan 196 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine atlantikwallexplorers@gmail.com

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English : Journée du patrimoine | Visite commentée du Mur de l’Atlantique

L’événement Journée du patrimoine | Visite commentée du Mur de l’Atlantique Ondres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx