Journée du Patrimoine : Visite contée du château de Larunque Château de Larunque Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Gosse

Journée du Patrimoine : Visite contée du château de Larunque

Château de Larunque 1060 Chemin de Lirt Saint-Laurent-de-Gosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 14:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Martin Dubourg et Marion Lafouge ouvrent les portes de leur remarquable propriété à l’équipe de « Si le Seignanx m’était conté » pour un voyage au cœur de l’histoire de ce château.

Entre drames, héritages et reconstructions, venez découvrir les secrets d’un patrimoine vivant, préservé au fil du temps.

Attention, cette visite se déroule chez des particuliers, merci de respecter les consignes, notamment en ce qui concerne le stationnement. Le point de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription obligatoire. Gratuit.

Sur réservation au 05 59 56 61 61.

RDV au Château de Larunque à 13h30. Durée : environ 45 minutes. .

Château de Larunque 1060 Chemin de Lirt Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 61 61

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English : Journée du Patrimoine : Visite contée du château de Larunque

L’événement Journée du Patrimoine : Visite contée du château de Larunque Saint-Laurent-de-Gosse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignanx