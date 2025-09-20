Journée du Patrimoine – Visite de la station de dépollution des eaux usées de la Baumette – Angers (49) STEP de la Baumette Angers (49) Angers

Nombre de places limitées : groupes de 15 personnes max, gratuit pour tous, 1h de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Plongez au cœur de la station d’épuration de la Baumette, un équipement à haute qualité environnementale, qui traite 90% des eaux usées de l’agglomération angevine (35 000 m3 d’eaux usées par jour). Vous découvrirez les différentes étapes du traitement de l’eau, la filière de valorisation des boues ainsi que l’unité de purification et d’injection de biogaz.

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://admin.eventdrive.com/public/events/77865/website/home/236139/0/

