Journée du patrimoine – Visite de la station d’épuration de L’Etang-Salé (La Réunion) Station d’épuration de l’Etang-Salé L’Étang-Salé

Journée du patrimoine – Visite de la station d’épuration de L’Etang-Salé (La Réunion) Samedi 20 septembre, 09h30 Station d’épuration de l’Etang-Salé La Réunion

L’inscription préalable est obligatoire. Le port de chaussures plates et fermées, ainsi que d’un pantalon long sera nécessaire pour accéder aux installations.

Des équipements de protection individuelle seront mis à disposition. Age min : 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T09:00:00

La CIVIS et runéo vous invitent à découvrir l’usine de dépollution des eaux usées de L’Etang-Salé.

Conçue pour traiter les eaux usées collectées dans le réseau d’assainissement collectif de la commune de L’Etang-Salé, l’usine a une capacité de traitement de 19 200 Équivalent-Habitant.

Lors de cette visite, vous serez invités à découvrir les différentes étapes du traitement des eaux usées, ainsi que des matières issues de leur épuration.

Une occasion d’explorer les enjeux de l’eau et du développement durable.

Station d'épuration de l'Etang-Salé Route de la Forêt 97427 L'ETANG SALE L'Étang-Salé 97427 La Réunion La Réunion

