Journée du patrimoine – Visite de la station d’épuration de Saint-Joseph (La Réunion) Station d’épuration de Saint-Joseph Saint-Joseph

Journée du patrimoine – Visite de la station d’épuration de Saint-Joseph (La Réunion) Samedi 20 septembre, 09h30 Station d’épuration de Saint-Joseph La Réunion

L’inscription préalable est obligatoire. Le port de chaussures plates et fermées, ainsi que d’un pantalon long sera nécessaire pour accéder aux installations.

Des équipements de protection individuelle seront mis à disposition. Age min : 7 ans.

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T09:00:00

La CASUD et Sud Assainissement Réunion vous invitent à découvrir l’usine de dépollution des eaux usées de Saint-Joseph.

Conçue pour traiter les eaux usées collectées dans le réseau d’assainissement collectif de la commune de Saint-Joseph, l’usine a une capacité de traitement de 18 500 Équivalent-Habitant.

Lors de cette visite, vous serez invités à découvrir les différentes étapes du traitement des eaux usées, ainsi que des matières issues de leur épuration.

Une occasion d’explorer les enjeux de l’eau et du développement durable.

Station d'épuration de Saint-Joseph Rue de la Station Transit 97480 SAINT JOSEPH Saint-Joseph 97480 La Réunion

