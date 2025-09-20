Journée du Patrimoine – Visite de la station d’épuration du Grand Prado (La Réunion) Station d’épuration du Grand Prado Sainte-Marie

Journée du Patrimoine – Visite de la station d’épuration du Grand Prado (La Réunion) Station d’épuration du Grand Prado Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine – Visite de la station d’épuration du Grand Prado (La Réunion) Samedi 20 septembre, 09h30 Station d’épuration du Grand Prado La Réunion

L’inscription préalable est obligatoire. Le port de chaussures plates et fermées, ainsi que d’un pantalon long sera nécessaire pour accéder aux installations.

Des équipements de protection individuelle seront mis à disposition. Age min : 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T09:00:00

La CINOR et runéo vous invitent à découvrir cette station d’épuration unique à La Réunion, exemplaire en matière d’économie circulaire et de développement durable.

Conçue pour traiter les eaux usées des communes de Saint-Denis et Sainte-Marie, elle a une capacité de 170 000 Équivalent-Habitant.

Lors de cette visite, vous serez invités à découvrir les différentes étapes du traitement des eaux usées à la station d’épuration du Grand Prado, ainsi que les procédés permettant de donner une seconde vie aux matières qui en sont issues. Une occasion d’explorer les enjeux de l’eau et du développement durable.

Station d’épuration du Grand Prado Rue André Lardy – 97438 SAINTE MARIE Sainte-Marie 97438 La Réunion La Réunion http://www.runeo.re [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/qiv6v »}]

La CINOR et runéo vous invitent à découvrir cette station d’épuration unique à La Réunion, exemplaire en matière d’économie circulaire et de développement durable.

runeo