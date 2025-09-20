Journée du patrimoine visite de la tour césar Allassac

Journée du patrimoine visite de la tour césar Allassac samedi 20 septembre 2025.

Journée du patrimoine visite de la tour césar

Rue de la Tour Cézar Allassac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite de la Tour César

samedi 20 et dimanche 21 septembre.

10h/13h et 15h/19h.

Visites libres. .

Rue de la Tour Cézar Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38

English : Journée du patrimoine visite de la tour césar

German : Journée du patrimoine visite de la tour césar

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée du patrimoine visite de la tour césar Allassac a été mis à jour le 2025-08-28 par Brive Tourisme