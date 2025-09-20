Journée du patrimoine Visite de l’Eglise, crypte, Bourg Beauzac

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite de l’Eglise, de la crypte, du bourg et du Château (maintenant école st Joseph), par l’Association des Amis du Vieux Beauzac.

Eglise Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Visit the Church, the crypt, the village and the Château (now St Joseph?s School), by the Association des Amis du Vieux Beauzac.

German :

Besichtigung der Kirche, der Krypta, des Dorfes und des Schlosses (jetzt école st Joseph), durch die Association des Amis du Vieux Beauzac (Verein der Freunde des alten Beauzac).

Italiano :

Visita alla chiesa, alla cripta, al villaggio e al castello (oggi scuola di San Giuseppe), organizzata dall’Associazione degli Amici del Vecchio Beauzac.

Espanol :

Visita de la iglesia, la cripta, el pueblo y el castillo (actual escuela St Joseph), organizada por la Association des Amis du Vieux Beauzac.

