Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Barbotan Hôtel de Barbotan Saint-Sever

Journée du Patrimoine Visite de l'Hôtel de Barbotan
Hôtel de Barbotan 16 Rue du Général Durrieu Saint-Sever Landes
Gratuit
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Découvrez l’ancienne Manufacture Carbos, lauréat 2025 du Loto du Patrimoine
Visite libre de de l’extérieur de 14h30 à 17h
Visite guidée sur réservation départ toutes les 30 minutes.
Réservations à l’Office de Tourisme jusqu’à la veille 17 h.
Hôtel de Barbotan 16 Rue du Général Durrieu Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com
English : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Barbotan
Discover the former Manufacture Carbos, winner of the Loto du Patrimoine 2025 prize
Self-guided tour of the exterior from 2:30pm to 5pm
Guided tour on reservation: departure every 30 minutes.
Reservations at the Tourist Office until 5 p.m. the day before.
German : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Barbotan
Entdecken Sie die ehemalige Carbos-Manufaktur, Preisträger 2025 des Loto du Patrimoine
Freie Besichtigung von außen von 14:30 bis 17:00 Uhr
Geführte Besichtigung mit Reservierung: Abfahrt alle 30 Minuten.
Reservierungen im Tourismusbüro bis zum Vortag 17 Uhr.
Italiano :
Scoprite l’ex fabbrica Carbos, vincitrice della Lotteria del Patrimonio 2025
Visita autoguidata dell’esterno dalle 14.30 alle 17.00
Visita guidata su prenotazione: partenza ogni 30 minuti.
Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo fino alle 17.00 del giorno precedente.
Espanol : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Barbotan
Descubra la antigua fábrica de Carbos, ganadora de la Lotería del Patrimonio 2025
Visita autoguiada del exterior de 14h30 a 17h00
Visita guiada previa reserva: salida cada 30 minutos.
Reservas en la Oficina de Turismo hasta las 17.00 h del día anterior.
