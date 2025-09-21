Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Barbotan Hôtel de Barbotan Saint-Sever

Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Barbotan

Hôtel de Barbotan 16 Rue du Général Durrieu Saint-Sever Landes

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Découvrez l’ancienne Manufacture Carbos, lauréat 2025 du Loto du Patrimoine

Visite libre de de l’extérieur de 14h30 à 17h

Visite guidée sur réservation départ toutes les 30 minutes.

Réservations à l’Office de Tourisme jusqu’à la veille 17 h.

Hôtel de Barbotan 16 Rue du Général Durrieu Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com

English : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Barbotan

Discover the former Manufacture Carbos, winner of the Loto du Patrimoine 2025 prize

Self-guided tour of the exterior from 2:30pm to 5pm

Guided tour on reservation: departure every 30 minutes.

Reservations at the Tourist Office until 5 p.m. the day before.

German : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Barbotan

Entdecken Sie die ehemalige Carbos-Manufaktur, Preisträger 2025 des Loto du Patrimoine

Freie Besichtigung von außen von 14:30 bis 17:00 Uhr

Geführte Besichtigung mit Reservierung: Abfahrt alle 30 Minuten.

Reservierungen im Tourismusbüro bis zum Vortag 17 Uhr.

Italiano :

Scoprite l’ex fabbrica Carbos, vincitrice della Lotteria del Patrimonio 2025

Visita autoguidata dell’esterno dalle 14.30 alle 17.00

Visita guidata su prenotazione: partenza ogni 30 minuti.

Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo fino alle 17.00 del giorno precedente.

Espanol : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Barbotan

Descubra la antigua fábrica de Carbos, ganadora de la Lotería del Patrimonio 2025

Visita autoguiada del exterior de 14h30 a 17h00

Visita guiada previa reserva: salida cada 30 minutos.

Reservas en la Oficina de Turismo hasta las 17.00 h del día anterior.

