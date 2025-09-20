Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Bourrouilhan Hôtel de bourrouilhan Saint-Sever

Hôtel de bourrouilhan 21 Rue du Général Lamarque Saint-Sever

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découvrez le plus ancien hôtel particulier de Saint-Sever, typiquement renaissance avec sa haute toiture béarnaise, sa tour d’escalier extérieure et ses fenêtres à meneau.

Visite libre de de l’extérieur de 14h à 18h

Visite guidée sur réservation de la charpente départ toutes les 30 minutes.

réservation jusqu’à vendredi 19/09 à 17h30 .

+33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com

English : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Bourrouilhan

Discover Saint-Sever’s oldest private mansion, a typical Renaissance building with a high Béarnaise roof, exterior stair tower and mullioned windows.

Self-guided tour of the exterior from 2 pm to 6 pm

Guided tour of the roof structure: departures every 30 minutes.

German : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Bourrouilhan

Entdecken Sie das älteste Stadthaus von Saint-Sever, das im typischen Renaissance-Stil mit seinem hohen Bearnaise-Dach, dem äußeren Treppenturm und den Sprossenfenstern erbaut wurde.

Freie Besichtigung der Außenseite von 14:00 bis 18:00 Uhr

Geführte Besichtigung des Dachstuhls nach Voranmeldung: Abfahrt alle 30 Minuten.

Italiano :

Scoprite la più antica dimora privata di Saint-Sever, un tipico edificio rinascimentale con un alto tetto alla béarnaise, una torre di scale esterna e bifore.

Visita guidata dell’esterno dalle 14.00 alle 18.00

Visita guidata della struttura del tetto: partenze ogni 30 minuti.

Espanol : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Bourrouilhan

Descubra la mansión privada más antigua de Saint-Sever, un típico edificio renacentista con un alto tejado bearnesa, torre de escalera exterior y ventanas con parteluz.

Visita autoguiada del exterior de 14:00 a 18:00 h

Visita guiada de la estructura del tejado: salidas cada 30 minutos.

