Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Bourrouilhan Hôtel de bourrouilhan Saint-Sever samedi 20 septembre 2025.
Hôtel de bourrouilhan 21 Rue du Général Lamarque Saint-Sever Landes
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Découvrez le plus ancien hôtel particulier de Saint-Sever, typiquement renaissance avec sa haute toiture béarnaise, sa tour d’escalier extérieure et ses fenêtres à meneau.
Visite libre de de l’extérieur de 14h à 18h
Visite guidée sur réservation de la charpente départ toutes les 30 minutes.
réservation jusqu’à vendredi 19/09 à 17h30 .
Hôtel de bourrouilhan 21 Rue du Général Lamarque Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com
English : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Bourrouilhan
Discover Saint-Sever’s oldest private mansion, a typical Renaissance building with a high Béarnaise roof, exterior stair tower and mullioned windows.
Self-guided tour of the exterior from 2 pm to 6 pm
Guided tour of the roof structure: departures every 30 minutes.
German : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Bourrouilhan
Entdecken Sie das älteste Stadthaus von Saint-Sever, das im typischen Renaissance-Stil mit seinem hohen Bearnaise-Dach, dem äußeren Treppenturm und den Sprossenfenstern erbaut wurde.
Freie Besichtigung der Außenseite von 14:00 bis 18:00 Uhr
Geführte Besichtigung des Dachstuhls nach Voranmeldung: Abfahrt alle 30 Minuten.
Italiano :
Scoprite la più antica dimora privata di Saint-Sever, un tipico edificio rinascimentale con un alto tetto alla béarnaise, una torre di scale esterna e bifore.
Visita guidata dell’esterno dalle 14.00 alle 18.00
Visita guidata della struttura del tetto: partenze ogni 30 minuti.
Espanol : Journée du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Bourrouilhan
Descubra la mansión privada más antigua de Saint-Sever, un típico edificio renacentista con un alto tejado bearnesa, torre de escalera exterior y ventanas con parteluz.
Visita autoguiada del exterior de 14:00 a 18:00 h
Visita guiada de la estructura del tejado: salidas cada 30 minutos.
