Journée du Patrimoine visite de l’orgue Cavaillé-Coll Place du Tour du Sol Saint-Sever

Journée du Patrimoine visite de l’orgue Cavaillé-Coll Place du Tour du Sol Saint-Sever samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine visite de l’orgue Cavaillé-Coll

Place du Tour du Sol Abbatiale Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:15:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez en toute intimité l’un des derniers chefs-d’œuvre du facteur d’orgue Cavaillé-Coll… L’organiste Philippe Carrère vous partage sa passion le temps d’une visite ponctuée de démonstrations. Rendez-vous dans l’abbatiale, 8 personnes maximum Réservations à la veille 17 h.

Découvrez en toute intimité l’un des derniers chefs-d’œuvre du facteur d’orgue Cavaillé-Coll… L’organiste Philippe Carrère vous partage sa passion le temps d’une visite ponctuée de démonstrations.

IL vous présentera ce fabuleux instrument qui est l’un des rares orgues romantiques Cavaillé-Coll encore intact. Rendez-vous dans l’abbatiale, 8 personnes maximum

Réservations à l’Office de Tourisme jusqu’à la veille 17 h. .

Place du Tour du Sol Abbatiale Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com

English : Journée du Patrimoine visite de l’orgue Cavaillé-Coll

Discover one of the last masterpieces of the Cavaillé-Coll? organ builder Organist Philippe Carrère shares his passion with you during a tour punctuated by demonstrations. Meeting point in the abbey church, 8 people maximum Reservations the day before at 5 p.m.

German : Journée du Patrimoine visite de l’orgue Cavaillé-Coll

Entdecken Sie eines der letzten Meisterwerke des Orgelbauers Cavaillé-Coll in aller Intimität Der Organist Philippe Carrère teilt seine Leidenschaft mit Ihnen während einer Besichtigung, die von Vorführungen begleitet wird. Treffpunkt in der Abteikirche, maximal 8 Personen Reservierungen bis 17 Uhr am Vortag.

Italiano :

Osservate da vicino uno degli ultimi capolavori dell’organaro Cavaillé-Coll? L’organista Philippe Carrère condividerà con voi la sua passione durante una visita costellata di dimostrazioni. Punto d’incontro nella chiesa abbaziale, massimo 8 persone Prenotazioni il giorno prima alle ore 17.00.

Espanol : Journée du Patrimoine visite de l’orgue Cavaillé-Coll

Conozca de cerca una de las últimas obras maestras del organero Cavaillé-Coll? El organista Philippe Carrère compartirá con usted su pasión durante una visita amenizada con demostraciones. Punto de encuentro en la iglesia abacial, 8 personas máximo Reservas la víspera a las 17 h.

L’événement Journée du Patrimoine visite de l’orgue Cavaillé-Coll Saint-Sever a été mis à jour le 2025-09-12 par Landes Chalosse