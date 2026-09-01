JOURNEE DU PATRIMOINE – Visite de l’Orgue de l’Église Saint-Georges l’Église Saint-Georges Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

JOURNEE DU PATRIMOINE – Visite de l’Orgue de l’Église Saint-Georges

l’Église Saint-Georges Place de l’Église Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dimanche 20 Septembre, les amis de l’Orgue de Vesoul vous invitent à découvrir cet instrument emblématique, édifié en 1776, à travers une présentation de son histoire et de son fonctionnement. .

l’Église Saint-Georges Place de l’Église Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82

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English : JOURNEE DU PATRIMOINE – Visite de l’Orgue de l’Église Saint-Georges

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE – Visite de l’Orgue de l’Église Saint-Georges Vesoul a été mis à jour le 2026-09-05 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL