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JOURNEE DU PATRIMOINE – Visite de l’Orgue de l’Église Saint-Georges l’Église Saint-Georges Vesoul

dimanche 20 septembre 2026 · l'Église Saint-Georges · Vesoul

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
l'Église Saint-Georges
Adresse
Place de l'Église
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

JOURNEE DU PATRIMOINE – Visite de l’Orgue de l’Église Saint-Georges

l’Église Saint-Georges Place de l’Église Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dimanche 20 Septembre, les amis de l’Orgue de Vesoul vous invitent à découvrir cet instrument emblématique, édifié en 1776, à travers une présentation de son histoire et de son fonctionnement.   .

l’Église Saint-Georges Place de l’Église Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 

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English : JOURNEE DU PATRIMOINE – Visite de l’Orgue de l’Église Saint-Georges

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE – Visite de l’Orgue de l’Église Saint-Georges Vesoul a été mis à jour le 2026-09-05 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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