Journée du Patrimoine – Visite de l’usine de traitement d’eau potable de Bois de Nèfles (97400 ) La Réunion Site de Bois de Nèfles Saint-Denis

Journée du Patrimoine – Visite de l’usine de traitement d’eau potable de Bois de Nèfles (97400 ) La Réunion Samedi 20 septembre, 09h30 Site de Bois de Nèfles

L’inscription préalable est obligatoire. Le port de chaussures plates et fermées, ainsi que d’un pantalon long sera nécessaire pour accéder aux installations.

Des équipements de protection individuelle seront mis à disposition. Age min : 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T09:00:00

La CINOR et Dionéo vous invitent à découvrir l’usine de traitement d’eau potable de Bois de Nèfles à Saint-Denis.

Conçue pour alimenter ce quartier des hauts de la ville, elle a une capacité de traitement de 1 200 mètres cubes d’eau par jour.

Lors de cette visite, vous serez invités à découvrir les différentes étapes du traitement de l’eau. Une occasion d’explorer les enjeux de l’eau et du développement durable.

Site de Bois de Nèfles bois de nèfles 97400, chemin du Pic Adam Saint-Denis 97488 La Réunion

