Journée du patrimoine Visite des carrière d »Allassac
Allassac Corrèze
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Samedi 20 septembre à 10h.
Visite guidée Depuis quand ces ardoisières sont-elles en activité ? Quelles sont les différences et les points communs avec les ardoises de Travassac ? Comment fabrique ton une ardoise ?
Rendez-vous aux carrières (av. des ardoisières).
Par M. J-L Lascaux, Maire d’Allassac, en partenariat avec les ardoisières de Corrèze. .
Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38
