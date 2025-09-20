Journée du patrimoine Visite des carrière d »Allassac Allassac

Journée du patrimoine Visite des carrière d'Allassac

Allassac Corrèze

Gratuit

Gratuit

Samedi 20 septembre à 10h.

Visite guidée Depuis quand ces ardoisières sont-elles en activité ? Quelles sont les différences et les points communs avec les ardoises de Travassac ? Comment fabrique ton une ardoise ?

Rendez-vous aux carrières (av. des ardoisières).

Par M. J-L Lascaux, Maire d'Allassac, en partenariat avec les ardoisières de Corrèze.

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38

